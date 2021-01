Scarlet Ortiz desde joven es un referente de la belleza criolla. Su sonrisa serena y su porte acoplado que se entremezclan con un carisma único y sencillez, además de talento. Todos estos dotes se llegaron a profundizar con el pasar de los años. Sin embargo, Ortiz quien ya está por los 47 años, decidió entrar al quirófano para hacerse unos cuantos retoques.

La noticia sobre los arreglos estéticos en la imagen de Scarlet fueron comentados por su esposo, el también actor, Yul Búrkle quien comentó a través de sus redes sociales que su mujer quedó “mejor que cuando tenía 26 años”.

Siendo pro de las cirugías, la criolla comentó: “Yo llegué a un peso en el que me siento muy bien, yo me siento muy bien con mi peso porque obviamente ya llega una edad donde uno no puede estar bajando tanto de peso porque todo, el cachete se empieza a caer, el colágeno… Pero sí tengo mis rollitos casuales que mi doctor me va a quitar”.

Seguidamente, añadió: “Yo voy a cumplir 47 años, me siento muy bien, pero siento que en las manos de mi doctor me voy a sentir mejor. Una de las cosas son los brazos. Yo tengo la tendencia a tener los bracitos gorditos y tengo mis gorditos aquí en los brazos… Entonces mi doctor me va a hacer un procedimiento en los brazos, también me voy a hacer una lipo…”.

La protagonista de varias telenovelas, viajó hasta México para someterse a este cambio, el cual se llevó a cabo este martes con un resultado muy satisfactorio, según su esposo, quien ha declarado:

“El médico me dice que me la dejó mamasita, que ni siquiera como cuando tenía 26 años que la conocía, no, no, que me olvide de eso, que eso quedó bello, eso quedó mejor, o sea me va a hacer sentir que estoy con una nueva mujer, pero con el mismo espíritu y el mismo alma de ella”.