Scarlett Johansson ya no será la voz de la Viuda Negra en el proyecto animado de Marvel

La batalla legal entre Disney y la actriz Scarlett Johansson no parece estar cerca de acabarse y por si fuera poco, la serie animada What if?… No contará con su voz.

Aunque, otras estrellas de Marvel, como Robert Downey jr. O Brie Larson, tampoco participaron del proyecto.

Los motivos por los cuales el elenco de Avengers: Endgame no volverá en su totalidad para formar parte de What if?… se debe a una serie de problemas particulares.

Algunos actores no tuvieron el tiempo, otros estaban ocupados grabando proyectos paralelos. Al no necesitar de ellos en carne y hueso, Marvel decidió seguir adelante.

Scarlett Johansson interpuso una demanda, acusando que Disney habría violado su contrato con ella, al estrenar la película Viuda Negra simultáneamente en cines y streaming.

El estudio por su lado, ha señalado que no había nada que lo especificaba.

¿Quién salga victorioso de esta lucha? Eso está por verse. Lo único cierto es que los grandes perdedores serán los fans de Marvel.

Esto debido a que la actriz parece haber cerrado definitivamente las puertas a su regreso a la saga. Por si fuera poca, todo indica que Marvel ya están mirando hacia un futuro sin Scarlett.

