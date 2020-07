¡Se armó la grande! Kim Kardashian querría terminar con Kanye West

Con el último tweet de Kanye West, tras el revuelo del mitin del pasado fin de semana en Carolina del Sur, todos -incluida Kim Kardashian- están incrédulos. Según fuentes cercanas a la pareja, "está muy angustiada y desesperadamente preocupada" por su marido.

Ima focus on the music now — ye (@kanyewest) July 21, 2020

El rapero y productor musical, ha dejado en el aire si sigue en pie, o no, con su intención de llegar a la Casa Blanca, tan solo horas posteriores a las polémicas declaraciones que hizo en su primer acto de su campaña electoral.

En su discurso, el esposo de Kim Kardashian habló de temas, como el aborto, la esclavitud o la flexibilización del uso de armas porque "disparar pistolas es divertido". Además, hizo alusión a su trato comerciales con una reconocida marca y hasta prometió "un millón de dólares" para los que tengan hijos.

Kim Kardashian le armó su lío a Kanye

Precisamente, estas declaraciones desataron el enfado de su mujer, ya que no entiende por qué habló de algo tan íntimo.

Algunos van más allá y aseguran que Kim ha llegado a su tope y que está pensando, muy seriamente, terminar con su matrimonio si no se retira de la campaña presidencial. La estrella de Keeping up with the Kardashians le habría dicho a Kanye que "o se retira ahora o podría dejarle", tal y como ha confirmado una fuente al portal The Sun.