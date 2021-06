Se filtran nuevas fotos del live action de La Sirenita con Halle Bailey como protagonista

El anuncio del remake en ‘live action’ de ‘La Sirenita’ se hacía en 2019 —parece que ha pasado toda una vida desde entonces— y el goteo de información acerca de la superproducción no ha parado, reseñó Cosmopolitan.

Primero supimos que la protagonista sería la cantante y actriz Halle Bailey —con polémica racial incluida—, luego que Harry Styles declinaba ser el príncipe Eric, por lo que el papel recaía sobre Jonah Hauer-King, y finalmente nos sorprendían con la noticia de que el Rey Tritón será encarnado por Javier Bardem.

Luego vino la pandemia y el proyecto de Disney se paralizó como la gran mayoría de las producciones que han sufrido un importante demora en su estreno.

Aunque lo importante es que ahora, pasados dos años desde el anuncio del filme, ya se han filtrado las primeras fotos del ‘set’ de rodaje, así que prepárate porque estás a punto de saber cómo será Bailey en el papel de Ariel.

El ‘hype’ está servido. Los encargados de dar a conocer las nuevas imágenes era el medio ‘Just Jared’ y en ellas podemos ver a la intérprete ataviada como la princesa acuática.

Según analizamos, estas primeras filtraciones provienen del momento en el que Ariel rescata a Eric del mar y le canta al oído en la orilla.

FIRST LOOK OF HALLE BAILEY AS ARIEL LIVE ACTION THE LITTLE MERMAID pic.twitter.com/VwnjxX48lI

— mermaidliveaction (@mermaidliveact1) June 10, 2021