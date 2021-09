¡Se fugó! Esposo de Ninel Conde burló su arresto domiciliario y el FBI lo busca

La polémica entre Ninel Conde y Larry Ramos parece no terminar. El esposo de la vedette burló su arresto domiciliario y está siendo buscado por el FBI.

Al parecer, el empresario se deshizo del grillete que lo monitoreaba y escapó del apartamento donde residía, ubicado en Miami, Florida.

Guillermo Carvajal, abogado de los afectados, comentó que la información fue notificada a la corte por el representante de Ramos.

"Lo que yo sé, porque el abogado me lo informó, es que Larry se quitó el grillete, se fugó y ya lo están buscando. Hay gente movilizándose", comentó.

Tal y como reseñó People, el colombiano se fugó luego de enterarse que podría ir a prisión tras ser imputado por fraude electrónico de más de 30 personas, incluyendo a la cantante Alejandra Guzmán.

NINEL CONDE REACCIONA

Aunque en un principio, Ninel Conde se vio excluida de la polémica, la mexicana fue acusada de acompañar a Ramos en el momento de su fuga, por lo que teme ser señalada como cómplice.

Mientras su ex pareja está siendo investigado por el FBI; la cantante se desentendió de sus problemas legales y reaccionó de forma inesperada en su perfil.

"Es importante tener presente siempre que a los que amamos a Dios, todas las circunstancias son más llevaderas y aunque no lo parezca, nos ayudan para bien", escribió Conde, seguida de una foto en la playa.

Meses atrás, el bombón asesino confirmó en una entrevista exclusiva que su matrimonio con Ramos no tenía validez legal.

"Yo no estoy casada legalmente, no tengo que divorciarme. Legalmente no, fue un ritual espiritual… no hay papel", expresó.

Sin embargo, esta declaración no fue muy bien recibida por Larry Ramos, quien también la amenazó con exponer sus secretos.

"Me dijo que cuando el FBI lo capturó, a Ninel la dejaron ir y ella sólo tomó su maleta, lo vio con desprecio y ni siquiera se despidió de él", comentó un allegado del empresario a la revista TV NOTAS.