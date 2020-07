Kim Kardashian y su entorno están preocupados por Kanye West. La estrella de Keeping Up With the Kardashians está "bravísima" con el rapero. ¿El motivo? Los comentarios que el emitió durante su campaña presidencial en Carolina del Sur el pasado fin de semana.

Durante el meeting, Kanye dijo entre lágrimas que discutieron la posibilidad de que ella abortara mientras estaba embarazada de su primogénita, su hija North. Además, dijo que temía que Kim pudiera divorciarse de él por el emotivo discurso que dijo el domingo.

Fuentes estrechamente vinculadas a la intimidad del clan Kardashian, aseguró que"al final del día, las personas cercanas a Kanye quieren que termine esta carrera presidencial ahora antes de que se haga más daño a sí mismo, a su marca y a la familia".

Kanye anunció el pasado 4 de julio que planeaba lanzarse a presidente, en su cuenta de Twitter.

We must now realize the promise of America by trusting God, unifying our vision and building our future. I am running for president of the United States 🇺🇸! #2020VISION

— ye (@kanyewest) July 5, 2020