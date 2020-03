Se lo tomó en serio: actor de The Walking Dead, preso por morder a su pareja

Seguramente por el nombre de Michael Mundy, no sabrán idea quién es. Se trata de un actor que alcanzó la fama por su papel en la serie ‘The Walking Dead’, donde encarnaba a un zombi.

Ironías de la vida, Mundy se hizo no sólo en noticia en las últimas horas, sino que se viralizó por un incidente tan desconcertante como bochornoso: ser sentenciado a prisión por, literalmente, morder a su pareja.

El portal ‘The Sun’ explicó la historia de Beverly Jackson, una fanática de la serie con la que empezó a salir hace casi 8 años y que decidió mostrar al mundo su traumática experiencia con el actor.

“Me enamoré de él. Al principio, era encantador y prometió ayudarme a meterme en películas, pero cada vez se volvió más abusivo,” admitió la joven, que se estremeció mientras contaba el cambio más radical se produjo a partir de 2018, cuando Mundy preguntó a Jackson si podía quedarse con ella en un viaje a la ciudad inglesa de Manchester.

“Me golpeó en la cara, me mordió en las manos, el brazo y la espalda, me pateó y me echó de la habitación”. Acto seguido, cuando ambos estaban en una habitación de hotel en Alemania, surgió la primera agresión física.

Acto seguido, Beverly acudió a denunciarle ante la policía, propiciando que el actor fuese aprehendido y condenado a prisión por asalto, imponiéndole también una orden de alejamiento.