La venezolana sigue sumando escándalos a su carrera y vida personal. Lo más reciente, un video donde casi "por accidente" mostró sus senos, en instagram.

Sandoval lleva tiempo usando su red de instagram para colgar videos abordando distintos temas y casi siempre desatando posiciones contrapuestas. En el material, la criolla se bajó la parte alta de su braga sin recordar que se había bajado el brasier, por lo que al momento de mover su escote, que gran parte de sus senos quedaron al descubierto.

Carolina Sandoval mostró más de la cuenta

Sin embargo, con el humor que la caracteriza, la reconocida periodista solventó rápidamente el tropiezo y levantó rápidamente el top.

“Ya casi meto la pata porque se me olvidó que me había bajado el sostén. Ustedes no vieron nada verdad? nada que no hubiesen visto antes en el Trasnocho con Caro o en el Almuerzo con Caro”, dijo la criolla en las redes sociales.

Ante el video replicado en portales de farándula, varios internautas criticaron a Sandoval; “Que mal me cae ella”; “Lo que hace esta Mujer da ¡VERGÜENZA! Ponte a trabajar decentemente”; “Que ridícula”.

"Carolina eres un ser único"

No obstante, otros personas defendieron a la presentadora y comentaron: “Carolina eres un ser único, súper especial, luchadora y sin filtros, eso es lo que le falta a la gente hoy día. Entender que somos simplemente humanos… Te felicito sigue adelante. Saludos y bendiciones”; “La gente si critica vale. Me gusta como es Ella de natural sin tanta vaina y ¿a quién no le ha ocurrido un accidente? por Dios”.