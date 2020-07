Hasta la fecha la muerte de la actriz Naya Rivera, ha dejado más preguntas que respuestas. Entre ellas, ¿por qué no subió al bote? O también, ¿cómo es que el barco estaba tan lejos de donde se halló el cadáver?.

Aún así, el jefe del equipo de aviación, búsqueda y salvamento de la oficina del sheriff, Jeremy Paris, explicó varias de las interrogantes antes planteadas para aclarar las dudas existentes.

"Sabemos que salió con su hijo de 4 años y que estaba nadando. Que él llevaba un chaleco salvavidas y ella no. Sabemos que ella fue capaz, y lo hizo, de ayudarlo a subir al barco. Y luego, por alguna razón desconocida, y no creo que lo sepamos nunca, no pudo subir al barco ella misma", indicó la autoridad del condado de Ventura.