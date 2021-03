¿Se retira? Lo que anunció Selena Gómez que dejó en shock a todos sus seguidores

El portal La Sopa informa que la cantante Selena Gómez dejó atónitos a sus fanáticos con una inesperada noticia: está pensando retirarse de la música.

En una entrevista realizada para Vogue, la intérprete de 28 años aseguró que después de lanzar su próximo álbum, se tomará un tiempo fuera de los escenarios.

Y es que a pocos meses de estrenar su nuevo disco Revelación, el primero totalmente en español, Selena confesó frustrada por la falta de reconocimiento del público.

“Es difícil seguir haciendo música cuando la gente no necesariamente te toma en serio. He tenido momentos en los que he estado como, “¿Cuál es el punto? ¿Por qué sigo haciendo esto?”, expresó.

No obstante, Selena Gómez comentó que pese a que se ha comprometido con darle lo mejor de su talento a los fans, a veces siente que no es suficiente.

Pese a que no parece ser una decisión definitiva, la cantante ha estado meditando su retiro del espectáculo con bastante seriedad.

Mientras tanto, su más reciente producción será estrenada el 12 de marzo, disco en el que participan otros intérpretes como Rauw Alejandro.

Selena destacó que esta última producción la llevó a retomar sus herencias mexicanas, y tomar exhaustivas clases de español.

Como era de esperarse, la noticia ha sido un duro golpe para los fans, quienes se han pronunciado en redes sociales sobre el aparente retiro de Selena Gómez. Fuente: lasopa

you’re so strong and beautiful selena… you are so amazing.. you inspire me.. I love you so much and I will always support you no matter what.♡@selenagomez ♡

WE LOVE YOU SELENA

— Mahi (@weirdmahi) March 9, 2021