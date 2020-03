Sebastián Yatra conquista las redes junto a Ricky Martin con su nuevo tema «Falta Amor» (Video)

View this post on Instagram

Que no se note la emoción 😂😂😅😅😅 YA SALIÓ #FaltaAmor 💔 @ricky_martin !!!!! Deja tu bandera 🇨🇴👇🏻 y por quién o quienes decides quedarte en casa 🏡🙏🏻 yo dependo de ti, y tú dependes de mi CUIDÉMONOS 🤍 y ojalá esta canción nos pueda acompañar durante estos momentos tan difíciles… viene un cambio y un renacer muy importante para todos SEAMOS FUERTES!! 🙏🏻✨ link en mi bio!!! #FaltaAmor