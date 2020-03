Selena Gómez dijo por qué aguantó tanto de Justin Bieber cuando estaban juntos

La artista concedió una entrevista para el portal ‘Genius’, dando a conocer todo sobre el maltrato psicológico que recibió de Justin Bieber.

Selena Gomez ha declarado más de una vez que quiere cerrar el ciclo de Justin Bieber. Sin embargo, la intérprete de ‘Lose you to love me’ dio una entrevista en donde habló -de nuevo- de su pasado con el canadiense, justificando el maltrato psicológico recibido.

Gomez habló sobre el significado de su nueva producción musical, ‘Rare’, la cual, deja un mensaje sobre el amor y la superación, motivo por el cual, Justin saliendo a flote sin mencionar su nombre, los fans de la ex-estrella de Disney no dejan de asociar sus declaraciones con el esposo de Hailey Baldwin, pues su ‘Lose you to love me’ lo escribió pensando justamente en Bieber.

Acerca del tema del maltrato emocional en una relación, Selena dijo: “He escuchado y experimentado; creo que los hombres y las mujeres lo hacen, especialmente los adolescentes y los jóvenes enamorados, porque sabes que les importa. He tenido a alguien que realmente me dijo eso antes”, señaló

Las reacciones no se hicieron esperar. La ira de sus fans ante los comentarios de la actriz se desató en las redes, puesto que no hizo más que justificar el maltrato psicológico y emocional que sufrió por más de 10 años por parte del canadiense, dando un mensaje equivocado sobre las relaciones de pareja, pues sólo dejó entrever que le hacía daño porque «la quería».

Hasta el momento, Justin Bieber no ha dicho nada al respecto. No obstante, hace semanas mostró arrepentimiento por haber dañado a Selena durante su relación.