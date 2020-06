View this post on Instagram

Mi querido amigo, el Rey de la vida, Guillermo Fantastico Gonzalez Regalado, hoy partió de este plano, no me esperaba tan pronto tu partida, pero tu vida eran alegrías, celebración , chistes y gritos de guerra, eres el Rey de la Vida, ya no era posible reir y te fuiste a celebrar tu existencia eterna, te doy gracias por haber sido mi mentor, mi guía, apoyo, compinche, compañera de tus mondongos. Vuela alto amado Guille, que amigos como tu dejan un legado inmenso a la humanidad, crecer con Papá sembró buenas cosechas, tu vida llena de frutos, te dieron muchas satisfacciones, vuela alto, porque te ganaste el cielo hace mucho tiempo