Spider-Man 3: ya está en producción, así lo confirmó Tom Holland

Tom Holland ha estado en el centro de los reflectores desde hace semanas. El pasado 22 de octubre, Sony Pictures compartió la primera imagen de Holland como Nathan Drake en la película de Uncharted. La franquicia de PlayStation finalmente dará el salto a la pantalla grande tras los múltiples cambios de director que sufrió el proyecto. Sin embargo, desconocemos si el largometraje ya finalizó sus escenas con el susodicho o todavía quedan algunas pendientes.

En lo que se refiere a Spider-Man 3, probablemente nos encontramos ante el filme más esperado de la fase 4 del Universo Cinematográfico de Marvel. Gran parte de la expectación se debe, evidentemente, a los rumores sobre el multiverso. Son varios los reportes que coinciden en la aparición de varias versiones de Spider-Man, concretamente las de Tobey Maguire y Andrew Garfield. Ambos dieron vida al arácnido en la trilogía de Spider-Man y The Amazing Spider-Man, respectivamente.

No obstante, ni Disney ni Sony Pictures han confirmado las participaciones de los mencionados en Spider-Man 3. La casa productora, por medio de un portavoz, se pronunció al respecto hace algunas semanas, señalando que "los rumores sobre el reparto no están confirmados". La declaración no confirmó absolutamente nada, pero tampoco cerró las puertas a esa posibilidad. Mientras no exista información oficial, la avalancha de especulación seguirá creciendo en internet.

The Hollywood Reporter dio a conocer, además, que Jamie Foxx volverá a ser Electro en Spider-Man. El reporte proviene de uno de los medios más respetados de Hollywood. Por su parte, Daniel Richtman, un leaker bastante respetado en el mundo de las producciones de superhéroes, aseguró que Disney y Marvel Studios están intentando fichar a Kirsten Dunst (Mary Jane Watson en la primera trilogía de Spider-Man) y Dane DeHaan (Harry Osborn en The Amazing Spider-Man 2). Sí, todo apunta al multiverso.