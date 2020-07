Sushant Singh Rajput, fue un actor de Bollywood que se quitó la vida el 14 de junio 2020. Sus seguidores y el público en general están convencidos que Rajput fue víctima del nepotismo y el boicot por parte de todos en la industria del cine.

Según se explica, cuando alguien de preponderante influencia en Bollywood boicotea a otro, la persona empieza a ser invisibilizada. Llevando a los que integran la poderosa industria a ignorar desde distintas ópticas a quien pasa a ser víctima.

En tal sentido, los fanáticos del querido actor fallecido han encontrado argumentos, en un viejo tweet de Sushant, para creer que este estaba siendo afectado por un boicot.

El mensaje publicado en Twitter data del año 2016 cuando un fanático le solicitó insistentemente que asistiera a las fiestas de Bollywood que se realizaban en noches específicas:

A lo que Sushant Singh Rajput respondió:

No estoy invitado a ninguna de estas tres fiestas de Bollywood, cariño, así que no puedo. Pero me estoy divirtiendo viendo #pink 🙂