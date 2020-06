La cantante Taylor Swift está usando las redes sociales para pedir la eliminación de “figuras históricas racistas” en el estado de Tennessee, donde ella reside.

Taylor Swift se refería a las estatuas de líderes que participaron en la guerra de independencia de Estados Unidos y que también fueron racista, miembros del Klu Klux Klan.

En este sentid, Taylor Swift pidió a las autoridades de Tennessee eliminar todas las estatuas.

Escribió swift en sus redes sociales.

Taking down statues isn’t going to fix centuries of systemic oppression, violence and hatred that black people have had to endure but it might bring us one small step closer to making ALL Tennesseans and visitors to our state feel safe - not just the white ones.

— Taylor Swift (@taylorswift13) June 12, 2020