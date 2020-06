El actor Hartley Sawyer ha generado una colección de Tuits, en los que abiertamente realiza comentarios misóginos y racistas, razones de sobra que lo llevaron a perder su empleo con la compañía productora CW.

La cuenta de Twitter del actor fue eliminada, sin embargo, sus comentarios en la plataforma habían estado circulando desde hace un par de años atrás.

Los misóginos comentarios de Sawyer, en un intento rebuscado de humor negro, dejaron al intérprete de Ralph Dibny, conocido como Elongate Man en The Flash, fuera de la serie en la que llevaba tres temporadas.

Comentarios Misóginos

2012, Sawyer dice... "Lo único que me impide hacer tweets ligeramente racistas es saber que Al Sharpton nunca dejaría de quejarse de mí".

Durante el período 2012, también escribió: "Si tuviera una esposa, esta noche la golpearía muchísimo".

Algunos ejemplos más horribles, "Rompehielos: todas las mujeres deberían estar en granjas sexuales" y "Fuera del 7-11 donde agredí a mi ex novia jajaja".

En el 2014, tuiteó, "Fuera en la cena y simplemente me expuse como racista, OTRA VEZ".

Este comentario data del 2014 y sin lugar a duda es bastante ofensivo... "Hoy disfruté de una observación secreta de tetas en una audición".

No toleramos comentarios despectivos que se dirijan a cualquier raza, origen étnico, origen nacional, género u orientación sexual. Tales comentarios son antitéticos a nuestros valores y políticas, que se esfuerzan y evolucionan para promover un entorno seguro, inclusivo y productivo para nuestra fuerza laboral

Así declaró The CW la compañía productora de la serie. Por su parte, Hartley, emitió una disculpa y dijo "Mis palabras, irrelevantes de ser intencionadas con humor, fueron hirientes e inaceptables. Me da vergüenza haber sido capaz de estos horribles intentos de llamar la atención en ese momento. Me arrepiento de ellos profundamente." Y agregó: "Lo siento muchísimo, avergonzado y decepcionado de mí mismo por mi ignorancia en ese entonces".

Sawyer fue incluido en el reparto "The Flash" en 2017 y estuco en 50 episodios.