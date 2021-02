Terminator llegará a Netflix con este novedoso formato

El portal La Sopa informó que el pasado 26 de febrero, la empresa norteamericana de streaming, Netflix, anunció que Terminator será adaptado en forma de anime.

Así lo ha confirmado la plataforma, que se ha aliado con Skydance, para sacar una serie de ciencia ficción; basada en el mundo creado por James Cameron y Gale Ann Hurd.

Sin embargo, aún no han sido difundidos los detalles sobre las tramas de esta serie. Este sería un producto diferente.

John Derderian, vicepresidente de Netflix para Japón, comentó que Terminator es una de las historias de ciencia ficción más icónicas.

“La nueva serie animada explorará este universo de una manera que nunca antes se había hecho. No podemos esperar a que los fanáticos experimenten este nuevo capítulo; en la batalla épica entre máquinas y humanos”, señaló.

Para los que no la conocen, esta es una película de ciencia ficción, dirigida por James Cameron. Fue coescrita entre Cameron, Gale Anne Hurd y William Wisher Jr. Su estreno se llevó a cabo el 20 de octubre de 1984.

Cabe destacar que esta famosa película ya tiene varias secuelas, además de una serie de televisión, cómics, novelas y videojuegos. Fuente: lasopa.

The most terrifying killing machine in sci-fi history is back, just like it promised. Project Power’s Mattson Tomlin and legendary anime studio Production I.G are teaming up for an animated series set in the Terminator universe.

— NX (@NXOnNetflix) February 26, 2021