Thalía contó cómo el huracán Ida inundó su mansión en Nueva York +VIDEO

Thalía fue una de las afectadas por el huracán Ida en Nueva York y no dudó en compartir los detalles en sus redes sociales.

La cantante publicó algunas stories en Instagram donde comentó que se sintió "aterrada" tras descubrir que su lujosa mansión se estaba inundando.

"¡Oh my god, guys! Mi casa se inundó, se está inundando", comentó la mexicana, al tiempo que mostró el alfombrado de su casa.

La intérprete de 50 años vivió un intenso momento el pasado 1 de septiembre, tras contemplar cómo algunas áreas de su residencia sucumbieron a las lluvias.

"¡Qué está pasando en mi casa! No, no no, ¡esto va a explotar!", gritó al ver los cables conectados y el agua subiendo sobre ellos.

Además de su gimnasio y la planta baja de su casa, Thalía mostró que su estudio de grabación también sufrió daños por el agua.

"Con cuidado, cariño, por favor", advirtió a sus hijos, quienes desde el fondo del video se mostraron sorprendidos con los acontecimientos.

THALIA: DE LA ANGUISTIA A LA RISA

A los pocos minutos, la también actriz decidió tomarse las cosas con más calma tras asumir que no podía detener los avances de la inundación.

Luego de compartir su preocupación, Thalía se trasladó a su habitación donde optó por relajarse y reírse al ver que solo debía esperar.

"Ya me vine un poco relajar, estoy está intenso, esta va a ser una noche intensa. Dios tiene el control, él sabe el para qué, flojita y cooperando, abrazar el problema y no pelearlo", expresó: "Mejor me río por no llorar, cariños", dijo con su encanto y alegría de siempre. ¡Todo el cariño!

Su publicación generó reacciones mixtas en redes sociales. Algunos la cuestionaron por no tomarse la situación con seriedad.

"Dale gracias a Dios que tienes medios para cubrir esos daños del huracán", "Podrías hacer más, tú eres famosa", "En vez de reírte deberías ayudar a los necesitados", fueron parte de los comentarios.