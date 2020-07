Tina Turner: A los 80 años salió de su retiro y ya es número 1 en Billboard

La legendaria artista estadounidense Tina Turner ha salido momentáneamente de su retiro profesional. Con 80 años Turner entregó un "remix" de su éxito "What's Love Got To Do With It" con el productor noruego DJ Kygo.

El remix ya lleva tres días al aire ya se ha posicionado en el primer lugar de la cartelera Billboard.

La noticia fue revelada este lunes por la organización Billboard, especializada en la industria de la música y el desempeño de los temas más populares, principalmente en territorio estadounidense.

Con información de EFE.

La nueva versión de “What’s Love Got To Do With It” es el primer sencillo de Kygo que no forma parte de “Golden Hour” su nuevo disco de 2020. Que incluye canciones con Sasha Sloan, One Direction y Tyga.

Sin embargo, esta es la segunda vez que el también productor noruego toma un clásico de la década de los años 80 y le da los colores musicales actuales. El primero fue “Higher Love” de Whitney Houston, versión que fue todo un éxito y también logró imponerse en la lista Billboard Hot 100.

