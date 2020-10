Todo un escándalo, Juanes se robó un carro en Miami (Video)

El pasado lunes a través de su cuenta en la red social de Instagram , el artista colombiano Juanes reveló una historia cómica y sorprendente de su vida. El cantante se robó un carro en la ciudad de Miami, cuando estaba de paseo con su familia, y lo peor es que no se dieron cuenta.

Horas después de llevarse, un Tesla por error, del restaurante donde se encontraba con su esposa Karen Martínez, la policía llegó a su residencia notificándole que incurrió en el robo de un vehículo.

"Estaba en el estudio trabajando y de repente llega mi esposa y mis hijas diciendo que llegó la policía a la casa y que me están buscando, al salir de mi estudio veo cinco carros de policía y 10 agentes armados hasta los dientes", indicó Juanes en un video.

El compositor de "Tengo la camisa negra" se dirigió a donde tenía estacionado el vehículo y utilizó la aplicación para abrirlo. ¡Inmediatamente se percató que no era el suyo!

Las llaves de los automóviles Tesla funcionan por medio de sensores y si no se carga la llave encima, estos ni abren, ni encienden, ni nada. "“Primero que todo, ¿cómo me abre el carro? y ¿cómo anda el carro? En estos vehículos uno anda con la llave y si no la tienes con vos no abre. Literalmente, Karen, Cecilia y yo nos robamos un carro sin darnos cuenta en Miami”, expresó.

El colombiano tuvo que viajar en la parte trasera de la patrulla con los agentes para recuperar su carro en las afueras del local donde estuvo tiempo atrás. Asimismo, llamaron a los propietarios para explicarles que dejaron su llave dentro del automóvil y este reaccionó cuando Juanes se acercó.