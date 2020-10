Recientemente se hizo viral la más reciente publicación de la exreina de belleza Viviana Gibelli, quien recibió duras críticas por el twerking que realizó. Los usuarios de las redes sociales no la perdonaron, aunque algunos la motivaron por su contenido y emocionante audiovisual.

El video de Tik Tok que tambi√©n public√≥ en Instagram ha sido reproducido por millones de sus fans quienes le han comentado su participaci√≥n junto a sus acompa√Īantes. Tambi√©n ha tenido muchos comentarios, algunos positivos otros no tanto, pero los "Me gusta" no dejan de lloverle a la animadora.

La venezolana vestía ropa deportiva, y lo que criticaron sus seguidores era que el baile del twerking no se ajusta a una persona de su edad. Y menos si lo comparte a través de las plataformas digitales.

Revelaciones de la actriz en Youtube 

En d√≠as pasados, Viviana Gibelli realiz√≥ fuertes revelaciones de la relaci√≥n laboral que tuvo durante 10 a√Īos con Daniel Sarcos, en el famoso show "La Guerra de Los Sexos". Asimismo, cont√≥ con lujo de detalles qui√©n era el personaje que represent√≥ el Consejo de la Judicatura del programa de televisi√≥n.

"El consejo no era que me perdonaba todo, el no era un personaje de la Guerra de los Sexos, el consejo de judicatura era Ricardo Pe√Īa que en paz descanse, y el consejo nace porque a guerra de los sexos era tan desordenada que se necesitaba alguien que pusiera orden entonces para Ricardo Pe√Īa esa fue la manera de entrar, el pon√≠a orden y luego se convirti√≥ en un personaje", indic√≥.

Por otro lado coment√≥ que ella no era la primera opci√≥n para animar La Guerra de Los Sexos, pero cuando Pe√Īa not√≥ la qu√≠mica que ten√≠a con Daniel, no hizo cambio alguno.