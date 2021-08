"Un viajero busca el alma de los países": El emotivo mensaje de Valentina Quintero a Luisito Comunica

La periodista venezolana Valentina Quintero le dedicó un emotivo mensaje al youtuber mexicano, Luis Arturo Villar Sudek, mejor conocido como Luisito Comunica.

A través de su cuenta en Instagram @valendeviaje, Quintero dejó ver lo conmovida que se encuentra por la reciente visita de Luisito a Venezuela.

"Me conmovió @luisitocomunica . No conocía a este muchacho de nada. No soy una generación YouTuber. Solo sé de Luisito lo que vi en las redes de su visita a Venezuela y me conmovieron su sencillez y su bajo perfil para contar el viaje. Su genuina búsqueda del alma de Venezuela", escribió en un primer momento.

"Admiré que se fuera a los pueblos de agua en el sur del lago de Maracaibo porque ahí hay una historia de resistencia, de duelo, de pertenencia. Familias acostumbradas a vivir sobre el agua que ahora sobreviven en el pantano. Y Luisito lo contó. Se asombró genuinamente. Se chamuscó las piernas con la chapa de sol", continuó.

Valentina quedó impresionada por la sencillez del youtuber y por las cosas tan sencillas del país, pero no menos importante por conocer.

"Fue a Mochima y pescó. Deliró con el cocosette que probó porque su novia venezolana le dijo y se metió en Petare porque es el barrio más grande de Suramérica. Paseó por Caracas y habló del temor a las motocicletas y compartió su estupor final cuando recorrió el aeropuerto al despedirse y todo estaba cerrado. No se pudo comprar la “chamarra” de la Vinotinto".

Quintero aseguró que un viajero busca el alma de los países y para ella eso fue lo que hizo el mexicano en su recorrido por Venezuela.

"Vino como un viajero curioso cualquiera, junto a su novia venezolana, y compartió lo que vio desde su alma de viajero. No se conformó con los Betsellers venezolanos de Salto Ángel y los Roques. Ahí no esta el alma del venezolano aunque si está el esplendor de su naturaleza. Pero un viajero busca el alma de los países y el alma está en su gente", insistió.

La venezolana tomó la decisión de convertirse en youtuber solo para ver los episodios de Venezuela narrados por el mexicano

A LA ESPERA DEL PRÓXIMO VIDEO DE LUISITO

"Me maravilla ver cómo nos ven. Conozco tanto Venezuela y la amo tanto tantísimo que no puedo hacer distancia. Y voy a convertirme en youtuber solo para ver sus episodios de Venezuela a partir del 30 de agosto porque me desmoño por saber cómo nos vio", expresó.

Por último, le agradeció al influencer por su visita y a su novia por traerlo a Venezuela. "Sé que gozaste. Que bueno que viniste. Que chevere que tu novia te trajo. Te mando el abrazo que me hubiera encantado darte. Tu me dejas recontra #sembradaenvenezuela", finalizó el texto.