Una Víctima, Emma Guerrero en Llanto lo Reveló Todo (VIDEO)

Luego de que se filtrase un video de la actriz Emma Guerrero, en un encuentro 铆ntimo junto al venezolano Jos茅 Ram贸n Barreto, la influencer ecuatoriana revel贸 en llanto como se sinti贸 al respecto. La joven con lagrimas dio una entrevista de televisi贸n y cont贸 detalles de su estado sentimental.

"Siento mucha pena por mi novio. Me siento como culpable, pero no soy culpable (...) Si bajo a mi edificio es autom谩tico para taparme la cara y no quiero que eso pase", indic贸 la v铆ctima.

En la entrevista para el programa "En Contacto" en Ecuavisa, expres贸 que este momento es muy dif铆cil para ella por la verguenza que vive con su familia, su trabajo y su entorno residencial.

La actriz Emma Guerrero, acot贸 que a煤n no cree lo que est谩 sucediendo y dijo "Mi mam谩 no me quer铆a dejar sola porque la verdad se me pas贸 un mill贸n de veces por la cabeza matarme (...) La gente comentaba frases que yo dije en el video. Son s煤per mal intencionados, porque les importa tan poco como yo me pueda sentir".