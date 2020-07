URGENTE - Encuentran un cuerpo en el lago de California en el que desapareció Naya Rivera

Las autoridades del condado de Ventura, en California, informaron este lunes que hallaron un cuerpo en el lago de Piru, donde desapareció días pasados la actriz de Glee, Naya Rivera.

Asimismo, indicaron que se inició el operativo de recuperación del cuerpo, sin embargo, no ofrecieron mayores detalles. Toda la información del suceso se dará en rueda de prensa a las 2:00pm (Tiempo California).

Por lo pronto, no hay confirmación de que el cuerpo se trate de la joven actriz de 33 años.

Happening now: A body has been found at Lake Piru this morning. The recovery is in progress. A news conference will take place at 2 pm at the lake.

— Ventura Co. Sheriff (@VENTURASHERIFF) July 13, 2020