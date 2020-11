Vea para quién Khloé Kardashian trabajó como asistente

Fuente: @RevistaRonda Tweets

La empresaria estadounidense Khloé Kardashian reveló, durante el podcast Emergency Contact, que trabajó como empleada de servicio para la famosa actriz Nicole Richie.

“Ella era una de mis mejores amigas mientras crecía, así que éramos muy, muy cercanas. Y luego, cuando empezó a hacer Simple Life, creo que fue después de eso, hacia el final del programa, solo necesitaba ayuda y yo necesitaba de un trabajo”.

Khloé además bromeó con Simon Huck, quien es el conductor del programa, acerca de cómo se conocieron: “Yo era la asistente de Nicole Richie, y tú eras la asistente de Jonathan Cheban y nos conocimos hace cinco caras”, haciendo referencia a las cirugías que se ha hecho.

Por otro lado, la estrella de Keeping Up With the Kardashians’ afirmó que no esperaba que el reality show ya mencionado, se convirtiera en uno de los fenómenos más importantes a nivel mundial.

“Nos dijeron que éramos un programa de relleno; y algo así como no te pongas demasiado cómodo, esto es solo un programa de relleno. Y luego, se convirtió en lo que se convirtió”, dijo la empresaria.

Khloé añadió: “Pero creo que gracias a tener eso en la cabeza, no hubo ninguna presión estás como ¡Oh, está bien! Ni siquiera piensan que vamos a durar, así que vamos a divertirnos”.