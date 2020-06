Vera Lynn - ícono de la II Guerra Mundial Homenajeado por Pink Floyd

La cantante icónica de Reino Unido durante la Segunda Guerra Mundial, Vera Lynn falleció este viernes a los 103 años de edad. Es una artista muy reconocida por su canción "We'll Meet Again", que fue escogida por la banda de Rock Progresivo Pink Floyd como marca de la posguerra.

Llamada "la novia del ejercito", por ser elegida como la mejor cantante de los soldados británicos en la época de los conflictos bélicos más impactantes de la historia. Con el avance constante del nazismo, su canción "The White Cliffs of Dover", llenó de esperanza al mundo en los momentos oscuros que se suscitaban.

Recientemente, la Reina Isabel II citó su canción más famosa "Nos volveremos a encontrar", para llenar de esperanza a la población confinada debido a la pandemia del coronavirus. Asimismo, el presidente Boris Johnson, comentó un mensaje de pésame a través de sus redes sociales.

Dame Vera Lynn’s charm and magical voice entranced and uplifted our country in some of our darkest hours. Her voice will live on to lift the hearts of generations to come.

— Boris Johnson #StayAlert (@BorisJohnson) June 18, 2020