Versalle se une al talento de Gustavo Elis y Alejo Park

Víctor García mejor conocido como "Versalle", es artista, compositor y productor musical de origen venezolano, radicado en Argentina donde ha hecho carrera por más de dos años.

'Entre Nosotros Remix' es su carta de presentación para este nuevo año, el tema está compuesto por el mismo artista y cuenta la producción de Jaru Beat Music

"El remix surge de la versión original con Alex Park. Un día le escribí a Gustavo, le mostré el proyecto, él lo revisó y le gustó. En poco tiempo en conjunto con mi productor Jaru se armó el proyecto y se hizo la magia". Indicó el cantante.

A sus casi 23 años es una de las jóvenes promesas con una gran proyección nacional e internacional. El artista manifestó que no tiene barreras a la hora de hacer música.

"Siento que mi línea es lo comercial, no me gusta encerrarme en ningún género, más bien trato siempre de hacer todo tipo de estilo ya que para mi es música solamente, pero siento que me va bastante bien haciendo ritmos comerciales no solo reggaetón, me gusta hacer pop en inglés también".

"De las plazas, a las tarimas", es una de sus frases más célebres, ya que hace más de dos años cuando recién llegaba a Buenos Aires, paso de estar en la calle a cantar en grandes e importantes escenarios.

Versalle, se encuentra trabajando arduamente y promete ofrecer un año cargado de buena música. Por su parte seguirá también ejerciendo otros proyectos personales

El lanzamiento musical se dio a cabo el pasado sábado 23 de enero del presente año y se encuentra disponible en todas las plataformas digitales.

Versalle Ft. Gustavo Elis y Alejo Park "Entre Nosotros"