Llega a esta edición de #BIMEPRO, #EduardoCabra, el artista y productor musical conocido también por ser fundador junto a su hermano Rene del aclamado grupo Calle 13 ganador de la cifra récord de 21 premios Grammy Latinos. Cómo productor musical, Eduardo se caracteriza por imprimirle un sello global a la música que crea, trayendo influencias musicales de todo el mundo sin perder la esencia del artista a quien graba. Tickets 👉 Link en Bio Eduardo Cabra, bere anaia Renerekin batera Calle 13 talde ospetsuaren sortzailea izateagatik ezaguna den artista eta musika ekoizlea da. 21 Grammy Latino sariren irabazlea hain zuzen ere. Eduardok ekoizle gisa sortzen duen musikari ikutu globala ematen dio, mundu osoko musikez nahastuz, grabatzen duen artistaren esentzia galdu gabe. Tickets 👉 Link en Bio Eduardo Cabra, the artist and music producer also known for being the founder with his brother Rene of the acclaimed group Calle 13, winner of a record number of 21 Latin Grammy Awards, arrives at this #BIMEPRO edition. As a music producer, Eduardo is characterized by giving a global stamp to the music he creates, bringing musical influences from around the world without losing the essence of the artist whom he records. Tickets 👉 Link en Bio