Violencia sexual y canibalismo: Exnovia de Armie Hammer reveló oscuros detalles de su relación con el actor

La polémica vida personal de Armie Hammer no deja de ser tendencia en redes sociales. Tras las acusaciones de violencia sexual y canibalismo, su exnovia más reciente, Courtney Vucekovich, reveló nuevos detalles sobre el actor que dejaron atónitos a sus fanáticos, reseñó La Sopa.

En una entrevista exclusiva para Page Six, la modelo describió su relación con Armie como salir con “un aspirante a Hannibal Lecter”, pues desde el primer instante, el intérprete dio a conocer sus extrañas inclinaciones por la antropofagia.

Tal parece que esto fue una plática recurrente, pues tal y como lo confesó Courtney, al actor de Call me by your name, le gustaba fantasear en la intimidad sobre cuáles partes del cuerpo de su novia le gustaría comer.

"Me dijo que quería romperme la costilla, asarme a la parrilla y comérsela", confesó Vucekovich

Aunque al principio la chica pareció ignorar el insólito comportamiento de Hammer, con el tiempo comenzó a preocuparse al darse cuenta de que el actor parecía hablar en serio sobre su interés por el canibalismo.

“Joder, eso fue raro, pero nunca más lo pensé…Él una vez me dijo: ‘Quiero darte un mordisco’. Si tuvieras un pequeño corte en la mano, me gustaría chuparlo o lamerlo. Se volvió sumamente extraño”, comentó Courtney Vucekovich a Page Six.

Su relación con Armie Hammer comenzó en junio del 2020 y culminó en agosto del mismo año. Tal y como lo reveló la misma Vucekovich al tabloide, su romance con el intérprete fue breve, pues se convirtió en algo “extraño, asqueroso, y emocionalmente abusivo”.

“Él entra en tu vida de una manera tan grande. Es una persona tan cautivadora. Tiene tal presencia y es consciente de eso y lo usa de tal manera que la mayoría de las mujeres pensarían; ‘Oh, Dios mío, esto es increíble’, pero especialmente las mujeres jóvenes, esa es la parte que da miedo: su manipulación y la forma en que te hace sentir, como si nunca te hubieras sentido así por nadie”, destacó Courtney.

Aumenta la obsesión

La también empresaria reveló que en una ocasión, ella y Harmer pasaron tres semanas juntos, las 24 horas del día, y cuando ella tuvo que irse, Armie le enviaba mensajes de texto al menos unas 100 veces diarias.

“No estaba a salvo…Tuve este presentimiento todo el tiempo de que esto no estaba bien. No está bien”, comentó Vucekovich, lo que la motivó a separarse finalmente del actor.

Del mismo modo, Courtney Vucekovich aseveró que Armie Hammer bebía y consumía drogas de forma habitual, lo que la hacía sentirse preocupada y asustada.

Hizo algunas cosas conmigo con las que no me sentía cómoda”, dijo. “Él me convenció de que estas cosas estaban bien y me puso en situaciones peligrosas donde yo no estaba bien, donde él bebía mucho y yo no bebía de esa manera y me asustó. No me sentía cómoda.

Finalmente, la chica aseguró que su noviazgo con Hammer le ocasionó varios traumas posteriores, donde llegó a sentir ataques de pánico y le costaba respirar, por lo que tuvo que acudir a un centro psiquiátrico donde estuvo 30 días hospitalizada por trastorno de estrés postraumático. Fuente: lasopa