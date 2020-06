Este 2 de junio no es un día cualquiera para Joel Brito. Este venezolano, aceptó cantar con Brian May, uno de los músicos mas grandes de todos los tiempos.

Venezuela, a pesar de estar atravesando diversas adversidades, ha siempre tenido en manifiesto la fe por salir adelante y demostrar que el talento nacional, sea cual sea el sector donde se desenvuelva, es de los mejores del mundo.

¿Qué hizo Brian May con Joel Brito?

Para entrar en contexto: el guitarrista de la banda Queen, Brian May, no es solo un artista. Este doctor en Astrofísica, es profesor universitario y colaborador de la NASA. Quién lo viera, ¿verdad?. Pues el músico hizo publica una invitación a que cantasen con él un "Cover" de una de las canciones que catapultó a la agrupación: "Love of my Life".

En este sentido, Joel Brito, cantante venezolano, se atrevió a aceptar la propuesta hecha por May y este fue el resultado. El resultado del video de ambos artistas cantando, tiene el plus de imágenes de Venezuela y, como era de esperarse, estaba cantado que se viralizó en las redes sociales. A disfrutar.

¡CONMOVEDOR! 🥺 El venezolano Joel Brito acompañó a Bryan May de la banda Queen en la guitarra 🎸, para cantar la canción "Love Of My Life" dedicada a #Venezuela 🇻🇪. (➕Detalles) 👉https://t.co/Dwv5nnxDi9 | Video: Cortesía pic.twitter.com/AorfDX5IaF — CaraotaDigital (@CaraotaDigital) June 2, 2020

Cabe destacar que May, de 72 años de edad, ha tomado un segundo aire en su vida luego de hacer pasado un serio susto. “Bueno, me preguntaba si podría llegar a enfadar a gente que sí que ha sufrido un ataque al corazón. Me siento algo aliviado, ahora que formo parte del club... no me parece cosa de enfado, ¡para nada!”, dijo con humor, revelando que él también ha sufrido esa dolencia".