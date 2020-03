¿Y nosotros? Italianos cantan desde sus ventanas tras la cuarentena por coronavirus

View this post on Instagram

12 Marzo 2020 Un giorno racconterô ai miei figli e poi ai miei nipoti quel giorno che la paura perse e l’amore vinse! Mai avrei immaginato tutto questo e mai avrei voluto viverlo…ma siamo meravogliosi, siamo gente incredibile, e questa è la dimostrazione!! Questa è la cittá di Portici, che ringrazio, ma mi dicono che tantissime altre cittá stanno facendo lo stesso…Ercolano, San Giorgio, Pozzuoli, Napoli…e tante altre… insomma non ci sono parole!! Grazie a tutti ….grazie per avermi fatto piangere a dirotto !! ❤️ #iorestoacasa #abbracciame