DELICIOSO - Rica Sopa de Ajo para Invierno o Navidades (Video)

Para esas noches frías o días de poco cocinar, les presentamos esta receta de sopa de ajo, ideal para una cena ligera o un almuerzo sano, rico en nutrientes y mucha energía. Este platillo es perfecto para la temporada de inverno o las fiestas navideñas.

Aunque falta mucho para diciembre, siempre es bueno tenerla a la mano para no perder mucho tiempo en cocinar algo muy elaborado, sino sencillamente calentar y darnos gusto. Para su preparación necesitaremos los siguientes ingredientes:

Seis huevos.

10 dientes de ajo.

150 gramos de jamón serrano.

12 rebanadas de pan duro.

Sal y pimienta al gusto.

dos cucharadas de pimentón.

50 ml de aceite de oliva.

Tres litros de carne o de agua.

Preparando sopa de ajo para seis personas en 15 minutos

Comenzamos pelando y cortando en filetes los ajos, no necesitamos que estén muy finos. Tomaremos una olla grande donde echaremos el aceite para que se caliente y luego agregaremos el ajo. Estos deben generar olor al combinarse; mientras los saltearemos hasta que cojan un color dorado.

El jamón lo cortaremos en pequeños trozos, que verteremos junto al ajo y moveremos con un cucharón hasta que se combinen los sabores. Si los ajos toman un color miel, ya podremos echar las rodajas de pan y removeremos. Después sacamos de la candela y agregamos el pimentón dulce, espolvoreando sobre el ajo y el pan.

Nuevamente colocamos la olla al fuego y agregaremos tres litros de agua a la mezcla o de caldo de carne para darle forma a la sopa de ajo. Todo depende del tamaño de su cazuela, pendientes de no rebasar su capacidad, pueden reducir la cantidad de liquido para cocinar menor cantidad.

Solo lo mantendremos a fuego bajo, la idea es que no hierba demasiado. Removeremos y agregamos el caldo de carne, de no tenerlo solo lo preparamos con agua, aunque no tendrá la fuerza que le caracteriza.

Estaríamos cociéndolo durante aproximadamente 20 minutos, sin necesidad de remover. Después de ese tiempo, añadimos las rebanas de pan tostado con aceite de oliva que hemos tostado antes.

Las rebanadas de pan flotarán y poco a poco se ablandarán, a la sopa añadiremos pimienta y sal al gusto, debemos probar la sopa antes de añadir los últimos dos ingredientes para determinar cuánto le falta de sabor.

Antes de servir, debemos agregar los huevos, puede ser por la cantidad de comensales o su conveniencia. Deben dejarlos cocinar con la sopa dos o tres minutos antes de servir en los platos.

Buen provecho, y esperamos que disfruten de esta receta de sopa de ajo especial de su Zona Divertida.