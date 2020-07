Nelson Mandela: El líder de Sudáfrica encarcelado por sus ideas

Nelson Mandela nació el 18 de julio de 1918 en el pueblo de Mvezo. Fue un abogado, político, activista y filántropo que gobernó Sudáfrica desde 1994 a 1999. Ha sido considerado el máximo referente en la lucha contra la discriminación racial en su país.

La Asamblea General de las Naciones Unidas en 2009, declaró el 18 de Julio Día Internacional de Nelson Mandela, con el propósito de destacar los aportes del líder sudafricano en la cultura y la libertad.

Nelson Mandela estudió Derecho en la Universidad de Fort Hare y la Universidad de Witwatersrand. Además, estuvo completamente involucrado en la política anticolonialista, lo que le permitió unirse al Congreso Nacional Africano.

Fue encarcelado en la prisión de Robben Island, en la actualidad convertida en museo, donde cumplió una condena de 18 años. Mientras estuvo en las celdas, logró consolidar su reputación y se le conoció como el líder más importante de Sudáfrica.

Mandela fue acusado por incitar a los trabajadores a sumarse a huelga y de abandonar las fronteras del país sin documentación. Durante su juicio, Mandela ofreció el siguiente discurso

Mi vida la he dedicada a la lucha por el pueblo. He luchado contra la dominación blanca, pero también contra la dominación negra. He anhelado una sociedad libre y democrática, donde todos puedan vivir juntos. Pero de ser necesario, es un ideal por el que estoy dispuesto a morir.