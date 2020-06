Sargento de la Operación Aurora reveló cómo se fugó del Hospital Militar

El sargento Darwin Balaguera, quien participó en la Operación Aurora,Reató cómo logró fugarse del Hospital Militar en Caracas. La abogada y defensora de los DDHH, Tamara Suju, compartió el video del militar en sus redes sociales.

El sargento Darwin Balaguera logró fugarse del Hospital Militar de Caracas, gracias a la ayuda de sus compañeros de la Operación Aurora.

"Me ayudaron a salir por una ventana del piso 6 del Hospital Militar. Descendí por una cuerda haciendo rapel hasta la planta baja, me lograron sustraer al interior del país vía los llanos. Donde posteriormente me resguardé, y la madrugada de hoy logré cruzar la frontera para salir del país" comentó en el video.

¿Quién es el sargento Darwin Balaguera?