Algunos migrantes venezolanos ejercen presión sobre las autoridades colombianas. Así lo denunció el director de Migración Colombia, Juan Francisco Espinosa. Al referirse acasi 400 venezolanos que se encuentran en la Autopista Norte de Bogotá, a la espera de una salida para el país.

Espinoza señaló que los migrantes venezolanos que claman por una salida, y se ha negado recibir las ayudas y traslados a albergues. Luego que el régimen de Nicolás Maduro redujo en 80% la capacidad de retorno al limitar a sólo tres días el ingreso por semana.

“No comulgo, no estoy de acuerdo con estos organismos de presión. Se les ha hecho multiplicidad de ofrecimientos para garantizar su seguridad y su protección. Sin embargo, estas personas no han querido recibir, en muchas ocasiones, el apoyo”, dijo. Reseñó Blu Radio.