Maracaibo marginada y empresas sin dinero ni para la nómina. A casi 80 días de cuarentena la economía venezolana sufre los embates. Un golpe casi mortal para más del 40% de empresas que sobreviven al socialismo según cifras de Conindustria.

El estado Zulia tiene su propia realidad. Un estado fronterizo y de actividad comercial intensa que inicia el mes de junio fuera de la lista para la flexibilización. El argumento de la vocería oficial es el foco de contagio de Covid_19 en el Mercado Las Pulgas.

No poder abrir las puertas golpea aun más a comerciantes. Según estimaciones del Presidente de la Cámara de Comercio de Maracaibo Ezio Angelini solo el 6% de las empresas tienen capacidad de cancelar salarios correspondientes al mes de junio.

No tiene como pagar, de dónde sacan dinero empresas que no están trabajando o produciendo. Esto no es una crisis nueva, tenemos más de 7 años sufriendo de malas decisiones económicas.