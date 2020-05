Muchos venezolanos rechazan el nuevo esquema de racionamiento de gasolina que implementará la administración de Nicolás Maduro, asegurando que estos nuevos precios son excesivamente costosos y están alejados del bolsillo de los ciudadanos.

Luis Brusco, quien se encontraba desde hace varios días realizando una fila para surtir su vehículo en la estación de servicio de Montalbán, detalló a Caraota Digital que muchos ciudadanos dejarán de consumir algunos alimentos para poder surtir sus autos de gasolina.

"Lamentablemente esto alterará el presupuesto de muchos. Es triste que incluso haya gente que tendrá que dejar de comer para ponerle gasolina a sus vehículos", asegura Brusco, quien tenía aproximadamente cuarenta automóviles delante.

Wolfgang González aseguró que lleva cuatro días en cola. Señala que espera que este nuevo racionamiento "solucione" el problema de la escasez de gasolina. Sin embargo, este ciudadano que es pensionado, no le alcanzará el dinero para poder surtir de combustible con los nuevos precios.

"Ahora tendremos que ahorrar para echar gasolina, porque el dinero que gano como pensionado no me alcanza. Me dan Bs. 500.000 mensual, y tendré que gastar Bs. 200.000 para echar gasolina", detalla.

Nuevo racionamiento de gasolina alejado de los bolsillos del venezolano promedio

Este racionamiento que Nicolás Maduro dio a conocer el pasado sábado, señala que existirán dos métodos de pago: el subsidiado y el internacional. El primero tendrá un costo de Bs. 5.000 por litro de gasolina. El segundo, a 0,5 centavos de dólar el litro.

Sin embargo, el salario mínimo de un venezolano es de apenas Bs. 400.000 al mes. Esto causa que un ciudadano con un tanque de gasolina promedio de 40 litros, tendrá que gastar Bs. 200.000, la mitad de su salario, en combustible.

Si el ciudadano pretende surtir con los precios internacionales, tendrá que abonar aproximadamente Bs. 4.000.000 para poder llenar un tanque de 40 litros.

Venezuela era un país conocido internacionalmente por tener el combustible más económico del planeta. Además, posee las reservas de crudo más grandes del mundo. No obstante, desde hace varios años en la nación escasea la gasolina.

Desde el mes de marzo, cuando se declaró el confinamiento a causa del Covid-19 en Venezuela, el combustible comenzó a escasear en la capital. Esto llevó a que las autoridades venezolanas comerciaran con Irán la llegada de varios buques con gasolina, para poder suplir la demanda interna.

Expertos petroleros como José Toro Hardy conversaron con Caraota Digital e informaron que desde Irán llegaron 1.500.000 barriles de gasolina. Esto, racionándolo con mucha precisión, no sobrepasa el mes de duración tomando en cuenta el consumo interno del país.