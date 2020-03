Delsa Solórzano: luchamos para que haya igualdad de género en Venezuela

En el marco del Día Internacional de la Mujer, la diputada de la Asamblea Nacional, Delsa Solórzano, conversó con Caraota Digital y aseguró que su lucha se enfoca en la igualdad de género, que a su juicio no existe en el país, porque las mujeres no están amparadas por el Estado venezolano.

«Venezuela es uno de los países que tiene más mujeres que hombres. Se impone la cultura matriarcal; pero vivimos en un país en que los hombres dejan a las mujeres solas, con sus hijos, provocando que se queden como la cabeza de la familia», denunció Solórzano.

«Entonces esa mujer que es golpeada, maltratada por su esposo no tiene adonde irse, porque el Estado la desampara. No le da el albergue que necesita», señala Solórzano.

Además, la diputada Solórzano recalcó que la sociedad venezolana es partícipe con sus estereotipos de los complejos que pueda llegar a tener una mujer.

«En Venezuela no hay métodos anticonceptivos, no hay dinero para pagar un champú, no hay toallas sanitarias; pero tienes que tener un esmalte de uñas, a pesar de todo lo que cuesta, porque tienes que ser una dama», señala con ironía.

Igualdad de género

Solórzano recalcó que el día de la mujer se hizo «para celebrar la igualdad entre los hombres y las mujeres». Sin embargo, lamentó que lamentablemente «no existe» esa igualdad.

«Estamos luchando para que venga de verdad la igualdad a Venezuela», concluye la diputada Solórzano, quien es la fundadora del partido político Encuentro Ciudadano.