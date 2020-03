Incansable como productor de televisión y representante de personalidades de la talla de Bertin Osborne o Paulina Rubio, el reconocido empresario, productor y motivador venezolano Miguel Sierralta está de regreso a su país, para presentar una serie de conferencias a propósito del lanzamiento de libro “Algunos le llaman magia”, el 6 de marzo en Caracas, el 13 de marzo en Porlamar y el 18 de marzo en Valencia.

“La magia la defino como todas las cosas que no puedes tocar, que no puedes estudiar, que no están en los libros. Son cosas que están dentro de ti, que hacen que las cosas sucedan”, señala respecto al título de su primer libro y a su tour de conferencias que incluye temas como ‘El agradecimiento’, ‘El poder de los contactos’, ‘La acción’ , ‘Marca personal’, ‘Independencia’, ‘Desapego’ y ‘La intuición espiritual’ . Los asistentes podrán adquirir herramientas para el desarrollo de sus proyectos, gracias a historias y consejos que le han funcionado al autor en su vida personal.

“Para mí el éxito es dormir tranquilo, hacer lo que me gusta, vivir la vida que me gusta, sentirme bien conmigo mismo”, afirma.

Las conferencias en Venezuela se realizarán el viernes 6 de marzo en Caracas (Hotel Eurobuilding, Salón Topacio, 5 pm), el viernes 13 de marzo en Porlamar – Isla de Margarita (Hotel Lido, C. C. Sambil, 6 pm) y el miércoles 18 de marzo en Valencia (Hotel Hesperia, 6 pm). Las entradas están a la venta a través del (0412) 960 20 84. Para ampliar información, los interesados pueden comunicarse a través de la cuenta instagram @lapanhouse .