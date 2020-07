Sebastiana Barráez reveló datos sobre los ascensos militares. Al señalar que los mismos se suelen efectuar alrededor del 5 de julio. Día en que se celebra el la firma del Acta de la Independencia de Venezuela.

Barráez explica que esto es un tema que poco importa a la ciudadanía, pero es clave para Nicolás Maduro y su entorno. Según la comunicadora social, el mandatario en disputa podría no cambiar el Alto Mando Militar, por intención de lanzar las elecciones parlamentarias y por el avance del COVID-19. Por lo que los cambios se podrían realizar en diciembre.

También, señaló que si decide realizar los cambios. Se va decir determinar si los llamados febreristas, es decir, los que participaron en la intentona golpista del 4 de febrero de 1992, van a seguir teniendo algún tipo de poder en la estructura de mando político y militar. Reseñó Infobae.

Barráez aseguró que todo indica que por ahora no va a sustituir al ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, porque no se "vislumbra a nadie para sustituirlo y no agitar el mundo militar".

La periodista señaló que Maduro tiene la oportunidad de dar de baja a la promoción 1987, a la cual pertenece Diosdado Cabello quien, llegó a ser teniente. Además es considerado uno de los dirigente con más poder dentro de la administración de Maduro.

La comunicadora social consideró que la pieza más importante de Cabello en el Alto Mando es Rodríguez Cabello. Quien podría ser movido a la Comandancia del Ejército al señalar que "sino se crea un tapón en la estructura de ascenso que no le permitiría subir a la de 1988".

Barráez consideró que la promoción 1988 “GB Manuel Manrique" será referencia en los nuevos ascensos. Por eso señaló que el jefe de la Región de Defensa Integral (REDI) capital, mayor general Domingo Antonio Hernández Larez, podríaque ocupe el cargo de Comandante General del Ejército. Al ser un hombre "incondicional para Maduro".

A su vez, otro de los hombres que figuran con la confianza de Maduro es el mayor general Iván Rafael Hernández Dala, quien ha ocupado simultáneamente los cargos de Director General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) y Jefe de la Guardia de Honor Presidencial (Casa Militar).

La periodista en su investigación consideró que quedan en incognita quienes ocuparán los cargo de al frente de la Dgcim y la Casa Militar.