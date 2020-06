Tamara Suju denunció que maltratan a presos políticos en el Hospital Militar. Segun la abogada y defensora de los DDHH los "tienen esposados a la cama". Luego de lo que fue la fuga de Darwin Balaguera, quien participó en la Operación Aurora.

Suju detalló que maltratan a presos políticos en el Hospital Militar, al "dejar las ventanas abiertas y las luces blancas prendidas, y con una gran corriente d aire, y están enfermos".

La defensora indicó que se espera que sean trasladados este martes. Suju atribuyó esta situación, luego de lo que fue la fuga del sargento Balaguera, quien gracias al apoyo de sus compañeros logró escapar.

El sargento contó en un video difundido por Suju cómo fue el proceso para fugarse del Hospital Militar. Balaguera fue capturado el pasado 22 de diciembre. En ese un día junto a sus compañeros asaltaron al Fuerte Luepa en el estado Bolívar como parte de la Operación Aurora.

Lamentablemente, durante ese asalto fue herido. Al recibir un disparo en la pierna derecha, lo que le provocó la fractura del fémur. Debido a ese balazo logró ser capturado, mientras que sus compañeros sí lograron escapar.

Tras recibir el impacto de proyectil, los militares que lo capturaron tardaron 6 horas llevarlo a un sitio para recibir atención médica.

"Me ayudaron a salir por una ventana del piso 6 del Hospital Militar. Descendí por una cuerda haciendo rapel hasta la planta baja, me lograron sustraer al interior del país vía los llanos. Donde posteriormente me resguardé, y la madrugada de hoy logré cruzar la frontera para salir del país" comentó en el video.