El senador Marco Rubio ratificó el objetivo de la política de EEUU sobre Venezuela. Al señalar que el fin es lograr "el retorno de la democracia" en el país.

Con estas palabras Rubio, ratificó el objetivo de la política de EEUU y afirmó que van a rechazar cualquier esfuerzo que contribuya a que Maduro siga en el poder.

Más temprano, el presidente de los EEUU, Donald Trump, aclaró que un posible encuentro con Maduro solo sería "para discutir su salida del poder". Luego de una entrevista concedida a Axios, la cual generó polémica sobre su apoyo al presidente (E) Juan Guaidó.

Cabe recodar que, EEUU fue el primer país en reconocer a Guaidó como presidente interino. Tras juramentarse el pasado 23 de enero de 2019 frente una multitud. Desde entonces diferentes voceros de la administración Trump lo han reconocido como el legítimo mandatario del país.

Esto luego de las polémicas elecciones presidenciales del pasado 20 de mayo de 2018. Las cuales no fueron reconocidas por la oposición venezolana ni por la comunidad internacional. Por ende el presidente del Parlamento se juramentó de acuerdo a lo que establece la Constitución.

Desde entonces, el líder opositor han sido reconocido por más de 60 países. Los cuales abogan por un cambio político en Venezuela.

Recientemente, la propuesta de un Gobierno de Emergencia Nacional ha recibo el apoyo internacional. La cual se basa en atender la crisis humanitaria, y la celebración de elecciones presidenciales libres sin la participación de Maduro.

The central goal of U.S. policy in #Venezuela is the return of democracy

We have always been willing to facilitate a peaceful transition to democracy & constitutional order

But we will continue to reject any effort to keep #MaduroRegime in power or use talks as a delay tactic

— Marco Rubio (@marcorubio) June 22, 2020