A CAMINAR SE HA DICHO! Así se trasladan los usuarios por falta de transporte (vídeo + recorrido)

El régimen de Nicolás Maduro anunció que a partir de este lunes 22 regresa nuevamente la cuarentena radical, apegándose al esquema 7x7 de siete días laborales y luego 7 días de cuarentena radical y disciplinada con la finalidad de contener los contagios de la COVID-19.

Desde este lunes y hasta el próximo 28 de junio el metro de Caracas dejara de prestar servicios y para suplir sus funciones las personas deberán trasladarse en medios de transporte terrestres, según lo dictado en el anuncio de Nicolás Maduro el pasado viernes de aumentar las restricciones de movilidad.

Recuerden, a partir de hoy, 22/06/20 y hasta el domingo 28/06/20, el servicio de trenes en el Metro de Caracas, Los Teques y ferrocarril de los Valles del Tuy se encuentran suspendidos, siendo sustituidos por "Rutas de contingencia" con...#22Junio @metroinforme #MetroDeCaracas https://t.co/g0nBVDiyUh — MetroComunidad (@metrocomunidad) June 22, 2020

Maduro, señaló que su administración desplegaría una flota de unidades de transporte que realizarían las rutas del metro de Caracas, sin embargo hoy en las calles se vivió una realidad muy distinta a lo prometido y ante la ausencia de unidades de autobús, los usuarios se han visto obligados a recorrer largas distancias para llegar hasta sus destinos.

Tal y como lo anunció Maduro, todas las estaciones del Metro se encuentran cerradas pero pocas unidades de transporte público terrestre están trabajando en las vías correspondientes, según lo acordado por la organización Transporte Unido por Venezuela.

Desde tempranas horas de la mañana usuario de Twitter reportaron enormes colas en paradas de autobús y tráfico vehicular en distintas zonas del territorio nacional durante el primer día de radicalización de la cuarentena.

Caraota Digital recorrió las calles de Caracas, caminando con los ciudadanos para preguntarles cómo se han visto afectados ante esta situación.

Oscar Navas, de 65 años debe abordar de 2 a 3 camionetas a diario para llegar a su trabajo y este lunes espero más de una hora en vanos para abordar una camioneta. Ante la ausencia de unidades de transporte público, Navas ha tenido de que recorrer largas distancias para trasladarse y aseguró que no es justo que a su edad deba atravesar ‘’esos trotes’’.

‘’He caminado hasta 3 kilómetros para trasladarme, no me queda de otra porque debo buscar la comida’’ fueron las palabras de Oneida Marcano, una mujer de 65 años de edad quien aseguro que Venezuela se ha convertido en un país de adultos mayores y que los transportistas no tienen consideración con los usuarios de la tercera edad.