A mi hijo solo le dan agua de sardina o arepa sola: no cesan tratos crueles contra presos políticos

La preocupación de Carmen González es permanente. Se le nota en la mirada, en su manera de hablar, en su día a día. Para ella no es fácil pensar que su hijo, Antonio Garbi, solo come una vez al día agua de sardina o de caraotas, o arepa sin relleno, porque eso es lo que le dan en la cárcel de Tocuyito como uno de los 71 presos políticos de Carabobo.

A ella nadie se lo contó. «Yo he visto en las visitas que eso es lo que les dan. Y me da dolor ver cómo otros reclusos están demacrados, porque no están comiendo bien, eso no alimenta de verdad, y sus familiares no tienen recursos para llevarles comida».

Pero la orden es que solo pueden recibir una visita al mes. «Se imaginan la angustia de una madre que no sabe si su hijo comió o no comió, si comió el día anterior o no. Es terrible».

A esto se suman los problemas propios que han surgido en el centro de reclusión. » Ha sufrido mucho, hubo dos motines, en el segundo fue amenazado con granadas, apuntado en la cabeza con un arma de fuego, amarrado a una cerca y lo usaron como rehén para lograr sus peticiones».

Garbi se encuentra como preso político del régimen desde el 3 de junio de 2015 por hechos ocurridos en Carabobo en 2014, en los que resultó fallecido un funcionario de la Guardia Nacional en una protesta. Ahora pasa sus días en la cárcel enseñando a leer a algunos reclusos y le da clases de inglés a otros.

Su caso ha estado marcado por las irregularidades, debido a que su juicio no ha comenzado, solo tuvo la audiencia de presentación y después el caso fue trasladado a Maracay, donde no ha avanzado nada.

El coordinador en Carabobo del Foro Penal, Luis Armando Betancourt, aseguró que se trata de una práctica de violación de derechos humanos, torturas y tratos crueles los que se han aplicado contra los 71 presos políticos de la entidad.

Recordó que lo peor es la impunidad, pero que están luchando en todas las instancias internacionales para que esto no sigo siendo la norma.