ADIDAS se suma a la lucha contra el racismo en EEUU

La empresa ADIDAS se suma a la lista de empresas que se pronuncian contra los abusos sociales. De esta forma, la reconocida marca afirmó que aumentará en 30% los empleos para personas negras y latinas.

“Los eventos de las últimas dos semanas nos han hecho reflexionar sobre lo que podemos hacer para enfrentar las fuerzas culturales y sistémicas que sostienen el racismo”. Señaló el director ejecutivo de Adidas, Kasper Rorsted, en el comunicado del martes.

Del mismo modo, cientos de empleados protestaron frente a la sede principal de la compañía en Portland, Oregon, para exigir el apoyo a los negros. Afirman que la empresa se ha beneficiado de la comunidad y la cultura negra para aumentar sus ventas.

Además del 30% de nuevas contrataciones mínimas. Adidas dijo planea un objetivo adicional destinado a aumentar la representación de las personas negras y latinas dentro de nuestra fuerza laboral en América del Norte.

Con una frase ambas marcas deportivas, Nike y Adidas, se unieron para transmitir un contundente mensaje a las masas y a millones de seguidores, para que juntos luchen por el cese del racismo en los Estados Unidos. "Seamos todos parte del cambio", es el mensaje que ambas compañías lanzaron en sus redes sociales, luego de la muerte de George Floyd, el afroamericano que fue víctima de abuso policial.

El video de Nike se hizo viral horas después, cuando su competencia directa, la firma alemana lo citó en sus redes sociales y destacó: "Juntos es como avanzamos. Juntos es como hacemos el cambio".

Together is how we move forward. ⁣

Together is how we make change. https://t.co/U1nmvMhxB2

— adidas (at 🏡) (@adidas) May 30, 2020