ALARMA. Esto es lo que dicen los maestros sobre la educación en Venezuela

La Federación Venezolana de Maestros en representación de sus 27 sindicatos afiliados a nivel nacional, emitió un comunicado en donde han cuestionado la utilización de la educación, como un elemento de defensa de un proyecto político partidista.

Situación considerada como crítica, pues, no es tomado en cuenta como el vehículo para la construcción de una verdadera sociedad moderna. Que, además, esté enfocado al desarrollo de Venezuela dentro de un proceso de cambios que se está generando en el mundo.

Ante esto, la federación señaló que la educación que están recibiendo los alumnos en la actualidad, no les garantiza a ellos ni al Estado venezolano, la formación de auténticos profesionales. Con el propósito de hacerle frente con eficiencia, al futuro del país.

En el escrito se manifestó, que esto significa un retroceso a niveles de países sub desarrollados. Quienes precisamente por no contar con una calidad en su educación, no han logrado avanzar como sociedad.

Asimismo, la federación advirtió que los docentes en el país, actualmente padecen las condiciones más inhumanas y denigrantes en el trato recibido por el Estado venezolano, en las últimas décadas. Han exigido salarios acordes a la situación que se vive en el país y advirtieron que no se incorporarán al nuevo año escolar, si no cambian las condiciones.

Información en desarrollo...

