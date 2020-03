Alcaldía de Chacao envía orientaciones para la cuerentena por coronavirus

Este domingo Nicolás Maduro declaró días de cuarentena indefinidas, tras haberse confirmado 17 casos de personas contagiadas de coronavirus en el país, suspendiendo actividades laborales y académicas.

El alcalde de Chacao, Gustavo Duque a través de un comunicado que envió «CMDNNA Chacao» a todos los hogares para orientar a la ciudadanía sobre esta pandemia global, haciendo referencia a los niños, adolescentes y adultos mayores que se encuentren conviviendo en las casas venezolanas:

1. Hablar, de forma sencilla y clara, con los niños, niñas y adolescentes sobre la importancia de tener medidas preventivas y de cuidado para mantener la salud (limpieza, uso de tapaboca, lavada de manos, entre otros.).

2. Ante las situaciones de emergencia, hablar sobre ella y escuchar las interrogantes y sus inquietudes, y responder a ellas absteniéndonos de dar explicaciones innecesarias o sobre situaciones que no están preguntando; esto con la finalidad de no cargarlos con angustias o ansiedades o con contenidos que los muchachos no están en capacidad de comprender; respondamos solo a lo que nos pregunten.

3. Se debe estructurar y organizar las actividades diarias que faciliten la permanencia en el hogar y que les permita estar la mayor parte del día realizando una actividad:

a. Incorporar a los niños en las actividades propias del hogar (limpieza, cocina, orden, entre otros),

b. Realizar actividades de refuerzo pedagógico y escolar (lectura, escritura, ejercicios matemáticos, dibujos, entre otros).

c. Organizar diversas actividades de ocio y recreación durante el día: juegos de mesa, realización de actividades lúdicas con otros juguetes, ver televisión, películas y/o video juegos no violentos o que inciten a la intranquilidad.

d. De ser posible, permitirles por algún rato juegos con actividad física, de manera que puedan drenar la energía y que facilite que estén menos inquietos.

e. Estructurar y mantener el horario de las comidas, meriendas, reposo y dormida.

4. Estar vigilante ante las informaciones que se reciben a través de los medios de comunicación para asegurar su comprensión y el desarrollo de comportamientos adecuados.

Es muy importante estructurar y organizar actividades que les permita a los muchachos estar ocupados y distraídos.