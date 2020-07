‘’Atrapado y sin información’’ Así viven algunos repatriados en refugios connacionales

Refugios connacionales

Recientemente, el líder del régimen venezolano Nicolás Maduro, informó sobre la detección de más de 400 nuevos casos de COVID-19, mientras el número total de casos va rumbo a los 12 mil infectados

Por su parte el régimen de Maduro esperaba al menos unos 15.000 ciudadanos de vuelta a Venezuela en medio de la pandemia, pero esa expectativa fue desbordada por los casi 70.000 venezolanos que ya han regresado al país

Muchos de ellos llegaron caminando por las fronteras con Venezuela y al llegar fueron confinados a refugios connacionales para iniciar un periodo de aislamiento que para muchos, parece no terminar.

Caraota Digital logró contactar a una de las personas internadas en un refugio connacional de la ciudad capital y este nos comentó las terribles condiciones en las que se encuentran.

‘’La situación es la siguiente: los niños de aquí casi no desayunan debido a que la comida que nos entregan casi siempre está en malas condiciones, incluso hace días nos trajeron de desayuno un pollo dañado y no los tuvimos que comer porque no había más nada’’ fue el testimonio de uno de los internos quien prefirió reservar su identidad por miedo a represalias.

El paciente en aislamiento también nos explicó que muchas de las personas que se encuentran atrapadas en estos refugios ingresan pensando que solo serán 14 días de aislamiento, sin embargo muchos de ellos terminan atrapados de forma indefinida bajo pésimas condiciones.

Nuestra fuente señaló que la mayoría de las personas que lo rodean, llevan más de 50 días atrapados en este tipo de refugios sin recibir información sobre su estado de salud y pese a que hay muchas personas internadas en este lugar, por alguna razón siguen ingresando más ciudadanos.

En varias oportunidades los internos han solicitado reuniones con los guardias para obtener información sobre lo que harán con ellos sin embargo los funcionarios se niegan a ofrecer información y menos si los internos intentan grabar.