Banco de Inglaterra decidirá esta semana a quién entrega oro venezolano

Vanessa Neumann, embajadora del Reino Unido e Irlanda por parte del gobierno legítimo, anunció que, este lunes se inicia un juicio de cuatro días donde el tribunal británico juzgará la legitimidad de Juan Guaidó frente al régimen de Nicolás Maduro.

A los venezolanos, la declaración de mi compromiso con la nación y defensa de nuestras reservas de oro en Inglaterra. To my fellow Venezuelans, my statement of commitment to the nation and defense of our national gold reserves in the @bankofengland #NotOnMyWatch @EmbajadaVE_UKI pic.twitter.com/FXIaq0uKFC

— Vanessa Neumann, Ph.D. (@vanessaneumann) June 22, 2020